Covid-19 aux États-Unis: face au mécontentement, Biden veut amplifier la vaccination

Joe Biden a promis de commencer la distribution - dès la semaine prochaine - de nouvelles doses de vaccin contre le Covid-19, alors que la colère gronde de plus en plus fort contre le gouvernement fédéral. Dans certaines villes, face à la pénurie, des centres de vaccinations sont obligés de fermer.



À New York, le gouverneur démocrate dénonce une absence totale d’information sur la distribution. Alors, mardi 26 janvier, le nouveau président américains a annoncé l’achat de 200 millions de doses supplémentaires de vaccins. Un « effort de guerre », selon lui. Et il a promis une nouvelle stratégie face au Covid-19, à l’opposé de celle de Donald Trump. « Le programme de vaccination était dans une situation pire que nous l'avions anticipé », a déclaré le 46e président des États-Unis.



« Nous avons maintenant une stratégie nationale pour battre le Covid-19. Cette stratégie est fondée sur la science, pas sur la politique. Sur la vérité, pas sur le déni. Mais je vais être clair : avant toute amélioration, la situation va continuer d’empirer. À la fin du mois prochain, nous aurons atteint 500 000 morts », a averti Joe Biden. Avec plus plus de 25 millions de contaminations et plus de 425 000 morts au 27 janvier, les États-Unis sont le pays le plus endeuillé du monde, devant le Brésil (plus de 218 000 morts) et l'Inde (plus de 153 000 morts).



Sur ces 200 millions de doses, 100 millions sont achetées chez Pfizer, et 100 millions chez Moderna. Cette nouvelle commande fait passer les doses commandées de 400 à 600 millions. Objectif de la Maison Blanche : vacciner l’ensemble de la population adulte américaine « d’ici la fin de l’été ou le début de l'automne », soit 300 millions de personnes.