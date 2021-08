Covid-19 : baisse des nouveaux cas de décès (7) et 91 nouvelles contaminations

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point de la situation de la pandémie de la Covid-19 de ce dimanche 29 août 2021. Dans le bulletin épidémiologique lu par le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye, Il est fait état de 91 nouvelles contaminations, sur 3202 tests réalisés soit un taux de positivité de 8,09% contre 2,84 % hier.



Il s’agit de 19 cas contacts suivis, aucun cas importé enregistré, et 72 cas issus de la transmission communautaire.



La région de Dakar, épicentre de la maladie, en totalise 33, tandis que les autres régions en sont à 39, ce matin.



478 patients suivis contrôlés négatifs ont été déclarés guéris. 38 patients pris en charge en réanimation. Sept (7) ont été enregistrés dans les dernières 24 heures.



A ce jour, 72 709 cas ont été déclarés positifs, au Sénégal, dont 61 007 guéris, 17 49 décédés et donc 9952 patients encore sous traitement.



Depuis le début de la campagne de vaccination, en février dernier, 1.159.369 personnes ont été vaccinées sur l’étendue du territoire national.