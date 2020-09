Covid-19 - bilan 6 mois : Diouf Sarr lance aux Sénégalais que "Personne ne sait quand finira cette maladie"

Les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont fait le bilan des 6 mois de lutte et de stratégies contre la pandémie de Covid-19 au Sénégal. À cette occasion, le ministre, Abdoulaye Diouf Sarr a signifié aux Sénégalais son incertitude quant à la fin de la crise sanitaire mondiale.



« J’aimerais vous dire que personne ne sait quand cette épidémie prendra fin, ni quand un remède efficace pourra permettre au monde de s’en sortir », a déclaré, le ministre Diouf Sarr, ce samedi 5 septembre 2020, face à la presse.



Conscient que les mesures barrières restent les seules bouées de sauvetage pour se protéger du coronavirus à défaut de trouver un vaccin, Diouf Sarr annonce que « la lutte contre la Covid-19 se poursuit et doit être intensifiée. À ce jour, l’application des mesures barrières est la meilleure arme dont nous disposons pour stopper le virus » .



Le ministre a également appelé les Sénégalais à faire preuve de vigilance afin de protéger les personnes vulnérables : « J'en appelle à la vigilance de chacun, au niveau individuel et collectif, surtout pour protéger les personnes vulnérables ».

Depuis le 2 mars à ce jour, le Sénégal a enregistré 13. 948 cas dont 9851 guéris, 290 décédés et 3806 patients sous traitement.