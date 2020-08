Covid-19 : comment certains malades deviennent des supercontaminateurs

10 % des malades seraient responsables de 80 % des infections au SARS-CoV-2, selon une étude écossaise. Ces malades, on les appelle les « supercontaminateurs ». Ils créent des chaînes de transmission du virus qui, très rapidement, contaminent des centaines de personnes. Paramètres biologiques, spécificités sociales, lieux ou événements à risque… les causes de transmission du virus par ces malades sont multiples. Pour comprendre cette chaîne de contamination, les chercheurs prennent en compte deux paramètres : le R0 et le coefficient de dispersion K. Explication, en vidéo.