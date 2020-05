Covid-19 et Hivernage: le chef de l'Etat instruit les gouverneurs de faciliter le retour des agricultrices dans leurs terroirs

‘’Avec l’hivernage qui s’annonce, j’ai demandé au gouvernement de prévoir les assouplissements nécessaires au transport public, afin de permettre aux travailleurs agricoles de rejoindre leurs localités’’, a soutenu le chef de l'Etat Macky Sall lors de son discours adressé à la nation, lundi 11 mai et qui portait uniquement sur la lutte contre la pandémie de Covid-19.



Cette mesure du chef de l’Etat qui déclare avoir demandé au gouvernement d’assouplir les mesures de restriction sur les transports interrégionaux, pour permettre aux cultivateurs de regagner leur terroir devrait permettre à de nombreux travailleurs saisonniers de rejoindre les zones dans lesquelles ils comptent mener des activités agricoles, à l’approche de la saison des pluies.



Macky Sall a pris d’autres mesures d’allègement de l’Etat d’urgence, dont la réduction de deux heures du couvre-feu (21 heures-5 heures, au lieu de 20 heures-6 heures), à partir du mardi 12 mai, l’ouverture des lieux de culte et la rentrée des classes d’examen (CM2, troisième et terminale), le 2 juin.