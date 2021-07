Covid-19: face au variant Delta, "une seule dose ne suffit pas"

Dans un communiqué publié le jeudi 8 juillet, l’Institut Pasteur explique que des chercheurs ont étudié la sensibilité du variant Delta face aux anticorps en les comparant aux souches Alpha (dit variant anglais) et Beta (aussi appelé variant sud-africain). Pour ce faire, ils ont isolé le variant Delta grâce à un échantillon nasal d’un patient ayant contracté le virus après son voyage en Inde effectué en avril 2021.



« Nous montrons que ce variant à propagation plus rapide, a acquis une résistance partielle aux anticorps », explique Olivier Schwartz, co-principal auteur de l’étude et responsable de l’unité Virus et immunité (Institut Pasteur/CNRS).



Le variant Delta se propage beaucoup plus rapidement que les autres souches. Il est aujourd’hui majoritaire dans la plupart des pays du monde et représente environ 30 % des cas en France. Dans certaines régions françaises, il représente même jusqu’à 70 % comme à Paris.



Cette rapide propagation est à mettre en lien avec sa forte contagiosité : selon le Centre Européen de prévention et de contrôle des maladies, il serait 40 % à 60 % plus transmissible que le variant Alpha.



Pfizer et AstraZeneca efficace contre le variant Delta

« Les sérums de patients ayant eu un COVID-19 et recueillis jusqu’à 12 mois après les symptômes ainsi que les personnes ayant reçu les deux doses du vaccin Pfizer ou du vaccin AstraZeneca restent neutralisants, mais sont trois à six fois moins puissants contre Delta, par rapport à Alpha », explique Olivier Schwartz. Ces deux vaccins permettent donc de protéger d’une forme grave du Covid-19 et d’éviter l’hospitalisation. Le vaccin AstraZeneca protège à hauteur de 92 % et Pfizer à 96 % contre les hospitalisations.



Une seule dose ne suffit pas

« En revanche, les sérums d’individus ayant reçu une seule dose de vaccin Pfizer ou AstraZeneca sont peu ou pas du tout efficaces contre Delta » précise-t-il. Deux doses de vaccins sont donc nécessaires pour lutter contre la propagation du variant Delta et éviter une quatrième vague.



Selon certains spécialistes, une troisième dose serait même bénéfique et devrait être généralisée à l’ensemble de la population. Certaines personnes très à risque sont déjà concernées par une troisième injection.



avec ouest france