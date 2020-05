Covid-19: incohérence de chiffres notée sur le point quotidien, le ministre de la Santé apporte les corrections

Suite aux incohérences de chiffres notées sur le point quotidien de la situation de la pandémie, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a sorti un communiqué rectificatif.



En effet, Le Directeur de Cabinet chez le ministère de la Santé et de l'Action Sociale, Dr Aloyse Waly avait informé que sur 989 tests réalisés 110 sont revenus positifs au Covid-19, soit un taux de positivité de 11,1%. Il a fait savoir que sur les 110 cas positifs, 105 sont des cas contacts suivis par leurs services et les 11 cas sont issus de la transmission communautaire. Mais, L’accumulation des chiffres qu’il a annoncés donne 116 nouveaux cas. Ce qui ne correspond pas avec 110 cas revenus positifs.



Dans le communiqué rectificatif, il est dit que sur les 989 tests réalisés 119 sont revenus positifs au COVID-19, soit un taux de positivité de 12, 3%. Et que les cas contacts sont répartis comme suit 108 cas contacts suivis par leurs services et 11 cas issus de la transmission communautaire localisés à Grand Yoff (2), Soprim (2), Dalifort (1), Touba (2), Linguère (1), Pikine (1) et Popenguine (2). Le document note également la guérison de 59 patients qui étaient sous traitement et sept (7) cas graves en réanimation.



A ce jour le Sénégal compte 2426 cas confirmés, dont 949 guéris, 25 décédés et donc 1454 sous traitement.