Covid-19: l'Europe verrouille les exportations des vaccins

Après Pfizer, le laboratoire AstraZeneca a annoncé lui aussi une réduction de 60% de ses livraisons de vaccins. L’Union européenne compte d’autant plus sur le vaccin d’AstraZeneca, dont elle a 400 millions de doses en précommande, qu’il coûte moins cher que ceux de Pfizer et de Moderna et qu’il n’exige pas une conservation à -70°C. Le bras de fer s’est donc engagé entre l’UE et le laboratoire anglo-suédois. D’où l’idée de contrôler les exportations, soutenue en particulier par l’Allemagne et la France.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">