Covid 19 : l’OMS appelle à une organisation responsable des rassemblements

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé jeudi chaque pays et communauté à faire preuve de responsabilité dans l’organisation d’événements impliquant le rassemblement de personnes alors que les apparitions de cas de Covid-19 continuent.



Plusieurs pays poursuivent leurs processus de déconfinement et réfléchissent à un retour progressif de leurs citoyens sur les lieux de travail, d’études et de sociabilité. Mais l’OMS met en garde contre un retour de flambées du virus.



« À mesure que les sociétés s’ouvrent, beaucoup commencent à voir une résurgence de la transmission », a alerté le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS, lors d’un point de presse virtuel depuis Genève. « Une grande partie de cette résurgence se produit dans des groupes de cas liés à des rassemblements de personnes, notamment dans les stades, les boîtes de nuit, les lieux de culte et les foules », a-t-il précisé.



L’OMS avertit que ces types de rassemblements peuvent amplifier la résurgence du virus et « peuvent être l’étincelle qui crée un feu beaucoup plus grand ».



« Chaque pays et chaque communauté doit prendre ses propres décisions sur la manière d’organiser ces événements en toute sécurité, en fonction de leur propre niveau de risque », a souligné le Dr. Tedros, rappelant ainsi les autorités compétentes à leurs devoirs de responsabilité et de vigilance.



« Dans certaines circonstances, des fermetures ou des suspensions d’événements peuvent être nécessaires pendant une courte période », a déclaré le Directeur général.



