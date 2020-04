Covid-19: l’ONG Alima note des difficultés matérielles et défauts de solidarité en Afrique

#OXYGENFORAFRICA, de l’oxygène pour l'Afrique. C'est le nom de la campagne que lance l'ONG Alima, sur les réseaux sociaux. Cette ONG médicale humanitaire qui s'est illustrée notamment contre le virus Ebola en Guinée et en RDC, travaille dans 12 pays d’Afrique de l’Ouest et centrale en appui aux ministères de la Santé dans la prise en charge de malades du Covid-19... et doit faire face à de nombreuses difficultés, sur le terrain. Explications d'Augustin Augier, directeur général d'Alima.