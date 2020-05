Covid-19: l'opposition tanzanienne exige du pouvoir la transparence

Depuis l'annonce des premier cas, la Tanzanie n'a actualisé ses statistiques qu'une seule fois, le 29 avril, date à laquelle il comptait officiellement 480 cas.



Contrairement à la plupart des pays africains qui ont décrété des mesures de confinement et des couvre-feux, la Tanzanie n'a fermé que ses établissements scolaires.



Les commerces et les transports continuent de fonctionner normalement.



La transparence est vitale dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, a déclaré le chef de l'Alliance pour le changement et la transparence un parti de l'opposition.



Le président tanzanien John Magufuli qui a accusé le ministère de la Santé d'alimenter la panique en mettant l'accent sur le nombre de nouveaux cas est largement critiqué dans son pays pour ses méthodes de gestion de la pandémie



Récemment, il avait évoqué de possibles "sabotages" au sein du laboratoire, affirmant y avoir fait tester secrètement une papaye, une caille et une chèvre, qui s'étaient tous avérés positifs.



Ce à quoi le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union Africaine a réagi en rejetant ces critiques.



Le centre affirme avoir validé les tests utilisés en Tanzanie comme dans tous les pays du continent.