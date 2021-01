Covid-19: la France ferme ses frontières aux pays extérieurs à l’UE

Il n’y aura pas un troisième Confinement en France pour le moment, a annoncé le Premier ministre Jean Castex. Lors d’une allocution diffusée ce vendredi soir, le patron de Matignon a néanmoins annoncé certaines mesures pour freiner la propagation de la maladie.



En effet, la France a décidé de fermer toutes ses frontières aux pays extérieurs à l’Union Européenne.



Aussi, les Centres commerciaux non-alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés seront fermés. Et pour les voyageurs qui viendront de la zone UE, le test PCR est obligatoire.

À souligner que les déplacements en Outre-mer sont interdits, sauf motif impérieux. Et il y aura un renforcement des jauges dans les grandes surfaces.