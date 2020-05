Covid-19 : la SODAV met en place montant de plus de 120 millions FCFA pour accompagner les artistes

Le conseil d’administration de la Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins (SODAV) a annoncé avoir mis en place un fonds d’un montant de plus de 120 FCFA pour accompagner les artistes pendant la crise liée au Coronavirus.



« Le Conseil d’administration et la direction de la SODAV, très soucieux de la situation de ses membres en ces temps difficiles, ont mis en place un fonds de cent vingt millions six cent trois mille neuf cent trente-deux Francs cfa (120 603 932 FCFA) pour les accompagne », lit-on dans le communiqué publié dans L’Observateur.



La SODAV rappelle aux acteurs culturels la nécessité d’une solidarité agissante et constructive au bénéfice de la culture. Elle assure ainsi à ses membres de toute sa volonté d’être à leur côté, en ces temps difficiles.



Selon la présidente du conseil d’administration de la SODAV, Ngoné Ndour, compte tenu du caractère limité des ressources et dans le souci d’en faire bénéficier le maximum de personnes, il a été retenu l’option de plafonner les plus gros revenus à 500 000 FCfa.



Dans la même logique de solidarité, ‘’tous ceux qui, après calculs, se retrouveront avec des revenus nuls ou inférieurs à trente mille francs (30 000 Fcfa), bénéficieront d’un appui de trente mille francs (30 000 Fcfa) du fonds social’’.



L’ensemble des sociétaires de la SODAV, toutes catégories confondues, bénéficieront de cette opération financière aussi bien les titulaires de droit d’auteur que ceux des droits voisins, de tous les répertoires.



« Un montant forfaitaire de trente mille francs Cfa (30 000 F CFA) sera alloué à tout auteur, interprète, éditeur ou producteur ayant entamé la procédure d’adhésion à la société de gestion collective (préadhésion) », souligne le texte.



La SODAV informe aussi du paiement des droits littéraires et dramatiques, au titre de l’année 2019, qui s’élèvent à 17 millions 077 mille 288 FCFA. « Pour les droits numériques, une répartition est prévue dans les meilleurs délais », dit-elle.



Les ayants droit sont invités à prendre rendez-vous à la SODAV pour éviter les rassemblements et afin de respecter les normes de sécurité édictées par les autorités sanitaires et administratives.



La SODAV n’exclut pas de prévoir une autre vague d’aide, si elle devient bénéficiaire de ‘’Force Covid-19’’, un fonds mis en place par le président de la République, pour soutenir les structures frappées de plein fouet par la pandémie de coronavirus.