Covid-19 : la dissolution du gouvernement exigée. (Ansoumana DIONE)

Ce gouvernement a atteint ses limites et n'a plus sa raison d'être, face à la recrudescence des cas Covid-19 au Sénégal. C'est le Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) qui le dit. Mieux, Ansoumana DIONE invite le Président Macky SALL à bien vouloir dissoudre cette équipe pour mettre en place un autre gouvernement, capable de redresser la situation.



Si l'on y prend garde, prévient-il, le Sénégal deviendra ingouvernable, à cause de cette pandémie. Dans un communiqué rendu public le 05 janvier 2021, intitulé : "Covid-19 en 2021 : la bataille du 3e millénaire", Ansoumana DIONE prédisait cette recrudescence de cette grave maladie. Mais, personne ne l'a écouté et les autorités sanitaires refusent de l'accompagner à propos des malades mentaux errants.



En clair, Ansoumana DIONE prône un nouveau gouvernement, avec de nouvelles têtes et un Ministre de la Santé et de l'Action Sociale, libre d'exercer ses fonctions. Car, souligne-t-il, le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR est tenu en otage par des médecins qui lui interdisent, par exemple, la restitution du Siège de l'ASSAMM à Kaolack, en contradiction avec la note technique de la Direction Générale de l'Action Sociale