Covid-19 : légère baisse du nombre de cas communautaires ce lundi

De dimanche à lundi, le nombre de cas issus de la transmission communautaire est passé de 21 à 13, connaissant une légère baisse. Mais la région de Dakar ne désamorce toujours pas, elle reste l'épicentre de la pandémie et tire le "gros lot" avec 12 contaminations impossible à retracer.



Le ministre de la Santé a annoncé, lors du point quotidien, 13 cas issus de la transmission communautaire sur les 112 nouveaux cas enregistrés. Ils sont répartis comme suit: 02 à Colobane, 02 à Rufisque, 02 à Touba, 01 à Sipress, 01 à Dalifort, 01 à Keur Massar, 01 à Kaolack, 01 à Mbao, 01 à Nord Foire et 01 à Plateau.



A ce jour le Sénégal compte 6.698 cas déclarés positifs dont 4.341 guéris, 108 décédés et donc 2.248 sous traitement.