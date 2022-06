Covid-19 : légère hausse avec 15 nouvelles contaminations annoncées ce jeudi

Quinze (15) nouvelles contaminations à la covid-19 ont été annoncées ce jeudi par le ministère de la Santé et de l’action sociale, après avoir effectué un test sur 777 échantillons.



Parmi ces nouvelles infections recensées, 14 sont issus de la transmission communautaire, autrement dit, leur source n’a pas été identifiée. Et un cas importé enregistré au niveau de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass.



Aucun cas grave de coronavirus n’a été signalé au cours des dernières vingt-quatre heures avant la publication du bulletin. Et aucun décès n’a été enregistré.



Sept (7) patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris dans les dernières vingt-quatre heures avant la publication du bulletin.



A ce jour 86.201 cas ont été déclarés positifs dont 84.202 guéris et 30 sous traitement.



Le ministère de la Santé déclare avoir fait vacciner 1.484.797 personnes contre le Covid-19, qui a fait 1.968 morts dans le pays.