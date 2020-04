Covid-19 : les cours reprennent le 2 juin prochain pour les élèves en classe d’examen

Les élèves en classe d'examen vont reprendre le chemin des écoles le 2 juin prochain. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres de ce mercredi 29 avril 2020.



"Les Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle ont fait des communications sur la reprise des enseignements. Le Conseil a arrêté la date de reprise des cours, à compter du 02 juin 2020 pour les élèves en classe d’examen. S’agissant de l’Enseignement supérieur, le Conseil a recommandé aux académies, de réfléchir sur les modalités de reprise globale des enseignements dans la période du 02 et le 14 juin 2020", peut-on lire dans le communiqué.



Pour rappel, les écoles et universités avaient fermé leurs portes le 16 mars dernier, ce pour éviter la propagation de la maladie du coronavirus.