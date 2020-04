Covid-19 : les deux centres de traitement de Touba au bord de la saturation, un troisième ouvert bientôt

Un troisième centre de traitement épidémiologique sera bientôt ouvert dans la ville sainte de Touba, située à 194 km à l'est de la capitale Dakar dans le département de Mbacké. Pour cause, les deux centres déjà installés sur place sont au bord de la saturation en raison de la multiplication rapide des cas de covid-19.



L’hôpital Matlaboul Fawzaini pourrait abriter ce nouveau centre, selon la Rfm qui donne l’information. Le Directeur de ladite structure sanitaire Dr Mactar Lo informe que des discussions sont en cours.



« Dans les chantiers de l’hôpital Matlaboul Fawzaini, il y a la construction d’un nouveau bâtiment R+5 et les travaux devraient finir d’ici la fin de l’année 2020. Mais compte tenu de l’épidémie, on ne va pas exclure le fait qu’on puisse disposer d’un troisième centre de prise en charge. Donc, ledit bâtiment peut être rapidement aménager au niveau du rez-de-chaussée, du premier et du deuxième niveau pour qu’on puisse installer une centaine de lits », a déclaré Dr Lo. Qui a informé que « les ouvriers travaillent d’arrache-pied pour que cela puisse se concrétiser ».



S’agissant des personnels de l'hôpital testés positifs au Covid-19, Dr Lo dira que « le comité a commencé à travailler pour renforcer les mesures de protection». Entre autres mesures, « chaque malade est accompagné par une seule personne alors que c'était deux, la visite des usagers interdite», a-t-il conclu.