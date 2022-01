Covid-19 : les premiers vaccins fabriqués à Dakar attendus au troisième trimestre de 2022

L’Institut Pasteur de Dakar (Ipd) et la Coalition pour les innovations en préparation aux épidémies (Cepi), basée en Norvège, ont signé un protocole d’accord (Mou) pour officialiser le partenariat entre les deux organisations afin de faire progresser le projet Madiba consistant à la création un centre régional de fabrication de vaccins à Dakar.



Dans sa phase initiale, la nouvelle installation modulaire de l’Ipd fabriquera jusqu’à 300 millions de doses de vaccin contre la Covid-19 chaque année pour une utilisation en Afrique. Avec l’usine de fabrication en construction avancée, l’Ipd est sur la bonne voie pour commencer la production de vaccins au troisième trimestre de 2022.



L’Ipd a déjà signé un protocole d’entente avec BioNTech pour poursuivre la fabrication de vaccins à ARNm et explore activement des partenariats avec d’autres sociétés de vaccins afin de produire des vaccins homologués contre la Covid-19 dans sa nouvelle usine de fabrication. A l’avenir, l’Institut Pasteur prévoit de diversifier ses activités en produisant des vaccins contre d’autres agents pathogènes pour l’Afrique et potentiellement aussi de nouveaux vaccins financés par la Cepi.



En effet, la Cepi fournira un soutien stratégique et technique au projet Madiba de l’Ipd pour faire progresser le développement et la livraison de la fabrication de vaccins en Afrique. Le Cepi donnera également des conseils sur la mise en œuvre d’une solution novatrice de remplissage et d’administration de vaccins, homologuée par MedInstill/Intact Solutions et développée avec le financement et le soutien de la Cepi.

Une technologie innovante pour accélérer la production et la livraison de vaccins.



L’Ipd a choisi cette nouvelle technologie pour accélérer l’expansion de ses capacités de production de vaccins et faciliter l’administration rapide de vaccins pour l’Afrique. Il remplira le vaccin fini-connu sous le nom de produit pharmaceutique-dans des sachets en plastique stériles similaires à des sacs d’égouttement IV, qui peuvent contenir et transporter 200 doses de vaccin par sachet, comme alternative au remplissage du vaccin fini dans des flacons en verre conventionnels.



Cette nouvelle technologie de remplissage, de transport et d’administration des vaccins rend les sachets multidoses particulièrement adaptés à une utilisation dans des contextes à faibles ressources. Par rapport aux flacons en verre, les sachets sont plus légers et plus petits, ce qui réduit le coût et l’empreinte de la chaîne du froid. L’administration du vaccin à partir des sachets est rapide et facile, offrant une solution rapide et peu coûteuse pour les campagnes de vaccination de masse pendant les épidémies et les pandémies.



La Cepi soutient MedInstill/Intact Solutions depuis mars 2020 pour évaluer les sachets multidoses afin de s’assurer que la technologie est sûre et efficace pour une utilisation en tant que contenant de vaccin, et compatible avec plusieurs produits vaccinaux. La Cepi aidera désormais l’Ipd à mettre en œuvre l’utilisation de la technologie dans son usine de fabrication.



«Plus d’un an après l’administration du premier vaccin contre la Covid-19, une profonde iniquité en matière de vaccination persiste. Il est clair qu’une capacité de fabrication supplémentaire, répartie à l’échelle mondiale, est nécessaire pour réduire la dépendance de la majorité du monde à l’égard de quelques pays seulement pour les vaccins. Je félicite nos partenaires de l’Ipd pour leurs progrès rapides vers cet objectif et je me réjouis à la perspective de soutenir leurs travaux visant à établir un centre de fabrication de vaccins pour l’Afrique », a indiqué le Dr Richard Hatchett, chef de la direction de la Cepi.