Covid-19 : situation des 27 cas communautaires de ce vendredi

La maladie du nouveau coronavirus ne cesse de gagner du terrain au Sénégal. Non seulement les cas augmentent, mais ceux issus de la transmission communautaire ne cessent de grimper. Ce vendredi, vingt-sept (27) cas communautaires ont été annoncés par les service du ministère de la Santé et de l'Action sociale.



Ces derniers sont répartis comme suit: 03 à Diourbel, 03 à Fatick, 03 à Kaolack, 02 à Guédiawaye, 02 à Liberté 6, 02 à Touba, 02 à Dakar Plateau, 01 aux Parcelles Assainies, 01 à Mbao, 01 à Yoff, 01 à Pikine, 01 aux Maristes, 01 à Tivaouane, 01 à Mermoz, 01 à Khombole, 01 à Sicap Baobab et 01 à Joal.



Pour rappel, il est très difficile voire impossible pour les autorités de retracer la chaîne de transmission de ces cas dits communautaires.