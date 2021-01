Covid-19 : un bébé de 18 jours testé positif et hospitalisé dans la Loire

Un nouveau-né de tout juste 18 jours a contracté le Covid-19 dans la région de Roanne, dans la Loire, après que ses parents ont développé les signes du virus, témoigne le père de famille dans une interview du Progrès publiée lundi 4 janvier.



Le bébé a été hospitalisé en urgence le 28 décembre et y est resté trois jours. Le père, furieux, explique dans le Progrès avoir «vécu une semaine dans un tunnel d'horreur». Atteint de toux, de fièvre et de fatigue, le couple est d'abord testé positif au Covid-19. Face aux parents inquiets pour leur nouveau-né de 18 jours, les médecins expliquent «qu'il n'y a(vait) aucun risque». «De nous-mêmes, on a décidé de porter quand même le masque. Mais c'était trop tard : notre bébé a été infecté», explique le père, qui souhaite médiatiser cette histoire : « Il ne faut pas que ça arrive à d'autres parents».



Le bébé est sorti de l'hôpital le 31 décembre après avoir subi une batterie de tests. «Huit prises de sang» auraient été faites sur le nourrisson, ce qui est «compliqué pour un bébé», confie le père. Il souhaite aujourd'hui mettre en garde : «On a eu de la chance, le virus a provoqué de la fièvre mais pas de conséquences respiratoires. On le garde à la maison, on le surveille (...) Le message que je veux faire passer ? On nous a rabâché que les enfants ne risquaient rien. Et pourtant, il faut faire attention à eux autant qu'on le fait pour les adultes». Sans avoir été testée, la grande sœur du nouveau-né, âgée de 3 ans, a elle aussi été malade.