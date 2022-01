Covid-19Sn : 1 décès supplémentaire, 274 nouveaux cas et 5142 patients sous traitement rapportés ce lundi

Une légère baisse des nouvelles contaminations a été notée ce lundi 17 janvier. Les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont rapporté 274 nouveaux cas positifs au Covid-19 contre 441 hier (dimanche), sur 1593 Tests effectués. Soit un taux de positivité de 17,20%.



Il s’agit de 14 Cas contacts et de 260 Cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répertoriés comme suit: 173 dans la seule région de Dakar et 87 cas dans les autres régions.



Aussi 05 Cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de Réanimation.

Cependant 315 personnes ont été testées négatives déclarées Guéries. Un décès a été enregistré hier, dimanche.



A ce jour, A ce jour 82.986 cas ont été déclarés positifs dont 75.934 guéris 1909 décès 5142 sous traitement.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination en février, 1 379 588 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin.