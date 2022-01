Covid-19Sn : 1 décès supplémentaire et 502 nouveaux cas enregistrés ce vendredi

Ce vendredi, le ministère de la Santé et de l'Action a rapporté 502 nouveaux cas positifs au coronavirus, sur 2321 Tests effectués, soit un taux de positivité de 21,62%.



Il s'agit de 29 Cas contacts, et 473 Cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répertoriés comme suit : 350 dans la seule région de Dakar et 123 dans les autres régions.



Le ministère de la Santé informe également qu'il y a 08 patients actuellement en réanimation.



Aussi, 270 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris dans la journée d'hier, mercredi. Un décès a été enregistré dans les dernières 24 heures.



A ce jour, le Sénégal compte 81.868 cas ont été déclarés positifs, dont 75.028 guéris, 1904 décédés, et 4935 malades sous traitement de Covid-19.



Depuis le début de la campagne de vaccination, 1 378 415 de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin.