Covid-19Sn - 2 nouveaux cas rapportés ce samedi, 14 patients sous traitement

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait le point sur la situation épidémiologique liée à la maladie à coronavirus.



Sur 1051 Tests effectués, seuls 02 sont revenus positifs. Il s’agit d’un cas importé recensé à l’AIBD et d’un cas issu de la transmission communautaire situé dans la région de Dakar.



Le ministère annonce également que 03 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. Qu’aucun Cas grave n’est actuellement recensé dans les services de Réanimation. Ni aucun décès enregistré dans la journée de vendredi.



A ce jour 85.997 cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés au Sénégal depuis le 02 mars 2020 dont 84.016 guéris, 1966 décès et donc 14 patients sous traitement.



Selon les chiffres du ministère de la Santé, depuis le début de la campagne de vaccination au Sénégal, 1 465 718 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin anti Covid-19.