Covid-19Sn : 441 nouveaux cas et 5184 patients sous traitement rapportés ce dimanche

Ce dimanche, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté, dans le bulletin épidémiologique, 418 nouveaux cas positifs au Covid-19, sur 2484 Tests effectués, soit un taux de positivité de 17,75%.



Il s’agit de 22 Cas contacts, 04 Cas importés, un cas importé et de 418 Cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répertoriés comme suit: 118 dans la seule région de Dakar et 201 cas dans les autres régions.



Aussi 06 Cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de Réanimation.



Cependant 291 personnes ont été testées négatives déclarées Guéries.



A ce jour, A ce jour 82.712 cas ont été déclarés positifs dont 75.619 guéris 1908 décès 5184 sous traitement.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination en février, 1 379 588 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin.