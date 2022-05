Covid-19Sn - Zéro nouveau cas rapporté ce samedi, 11 patients sous traitement

Il n'y a pas eu la moindre nouvelle contamination enregistrée hier vendredi sur 838 tests effectués par les services sanitaires au Sénégal. Il n'y a également aucun patient actuellement pris en charge dans les services de réanimation pour une évolution grave de la maladie à coronavirus et aucun nouveau décès répertorié dans le bulletin épidémiologique quotidien livré par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, ce samedi 07 mai 2022.



Mieux, 04 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Ce qui qu'il y a actuellement 11 malades sous traitement Covid-19.



A ce jour 86.012 cas confirmés ont été recensés au Sénégal depuis le 02 mars 2020, dont 84.034 guéris et 1966 décès.



Le ministère informe également que depuis le début de la campagne de vaccination au Sénégal, 1 465 850 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid19.