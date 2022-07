Covid-19Sn : légère baisse des nouvelles contaminations ce dimanche

Une légère baisse des nouveaux cas positifs au coronavirus a été constatée ce dimanche suite à la publication du bulletin épidémiologique du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 957 tests réalisés, 34 sont revenus positifs contre 51 hier samedi, soit un taux de positivité de 3,55%.



Ces nouvelles infections sont tous issues de la transmission communautaire dont 28 dans la région de Dakar et 03 réparties dans les autres régions.



27 patients suivis contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'a été pris en charge dans les services de réanimation. Aucun cas de décès n'a été enregistré au cours des dernières 24 heures.



A ce jour 87 . 071 cas ont été déclarés positifs dont 84. 810 guéris, 1968 décédés, et donc 292 sous traitement.



Le nombre total de personnes vaccines est de 1 496 553.