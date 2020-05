Covid-19sn: "Nous devons désormais apprendre à vivre avec le virus", dixit Macky Sall

Dans son discours adressé à la nation sénégalaise, le président Macky Sall a exhorté les Sénégalais à vivre avec le virus. " Nous devons désormais apprendre à vivre avec le virus pour le relance de l'économie nationale", a-t-il d'emblée déclaré, ajoutant que sa "ferme volonté est de soutenir toutes les énergies positives et toutes les intelligences créatives."



Et pour ce faire, le chef de l'Etat a annoncé l’assouplissement des conditions de l’état d’urgence comme suit : "A compter du mardi 12 mai 2020, les horaires du couvre-feu seront de 21 heures à 5 heures, au lieu de 20 heures à 6 heures. Les horaires de bureau sont réaménagés de 9 heures à 16 heures".



Poursuivant, Macky Sall a renseigné que les marchés et autres commerces qui étaient astreints à des jours particuliers d’ouverture seront ouverts 6 jours et resteront fermés un jour dédié au nettoiement. Ce jour sera déterminé par l’autorité compétente en fonction des contingences locales. Il sera également procédé à la réouverture des lieux de culte. Et que le Ministre de l’Intérieur, en rapport avec le Ministre de la Santé, engagera les consultations nécessaires avec les guides spirituels et les Associations religieuses, pour convenir des conditions et modalités.