Covid-19sn: légère baisse des cas de contamination en comparaison avec les chiffres du mercredi

Une légère baisse des cas de nouvelles contaminations à la covid-19 au Sénégal a été notée ce jeudi. Alors qu'hier (mercredi), on comptait plus de cinquante infections, ce jeudi 14 juillet, le ministre de Santé et de l'Action sociale rapporte 37 nouvelles contaminations liées à la maladie du coronavirus, sur les 937 tests réalisés, soit un taux de positivité de 3.94%.



Ces nouvelles infections sont toutes issues de la transmission communautaire dont 24 dans le département de Dakar, 10 dans le département de Rufisque, 01 dans le département de Pikine, 01 à Thiès et 01 à Tivaouane.



Le bulletin quotidien du MSAS consacré à l'évolution de l'épidémie du coronavirus souligne à ce sujet que 18 patients suivis sont contrôlés négatifs et déclarés guéris.



La même source, qu'aucun cas de décès n'a été enregistré ce mercredi 13 juillet 2022.



A ce jour, 86. 631 cas ont été déclarés positifs dont 845. 535 guéris, 1.968 décédés, et donc 127 sous traitement.



Le nombre total de personnes vaccines est de 493 452.