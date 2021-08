Covid en France: rentrée scolaire reportée au 13 septembre dans les Antilles

Le gouvernement a décidé mercredi de repousser la rentrée scolaire au 13 septembre en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que dans la partie de la Guyane en zone rouge en raison de la situation sanitaire "grave" à cause du Covid-19, a annoncé son porte-parole.



Gabriel Attal a ajouté, à l'issue du conseil des ministres, que l'état d'urgence sanitaire serait prolongé "jusqu'au 15 novembre aux Antilles, en Guyane et en Polynésie française".