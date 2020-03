Covid- pourquoi c'est impossible de faire un dépistage massif au Sénégal

La propagation de la maladie à Coronavirus suscite des inquiétudes au Sénégal et fait poser le débat sur le dépistage massif, afin de freiner l'évolution de la pandémie. Mais une source du ministère de la Santé a donné les détails sur "l'absence de technicité et de ressources financières" pour pratiquer faire un test massif, comme cela a été fait dans les pays comme la Corée du Sud, le Japon, entre autres.



Ces propositions de dépistage massif suggérées aux autorités butent sur certains obstacles, selon une source à L'observateur. " C'est une option qui n'est pas encore dégagé au ministère de la Santé, selon cette source, qui a précisé qu'il ne pense pas que le Sénégal puisse aller dans ce sens même si tout est possible ".



"A l'heure où nous sommes techniquement le dépistage massif n'est pas possible au Sénégal. Il n'est pas réalisable dans l'immédiat. Nous sommes 16 millions de Sénégalais et il n'y aucun laboratoire qui peut faire des tests de masse. Je ne parle même pas encore du coût que cela peut avoir ", a expliqué cet agent.



Il a signalé que arriver à réaliser un dépistage massif, il faudrait mettre en place des mesures d'accompagnement. Ce que le Sénégal ne dispose pas pour le moment. " Je ne vois pas les pays africains s'engager dans cette voie de dépistage massif. Ou est-ce qu'on va analyser les prélèvements ? Si ce sont des tests rapides, qui va les faire ? Qui dépister? Voici les interrogations de cette source.



S'agissant du triage, il ajoute que les dépistages ciblés constituent une autre option, présentent également certaines contraintes, liées à notamment, l'acceptabilité des populations, au plan économique.....