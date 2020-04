Covid19- Dakar dépasse la barre des 200 cas positifs avec 17 contaminations issues de la transmission communautaire

La région de Dakar a franchi la barre des 200 cas positifs au coronavirus depuis deux jours. Avec 8 nouvelles contaminations, elle affichait jeudi 215 cas positifs depuis l'apparition de la pandémie le 2 mars. Dans ce lot, 17 cas issues de la transmission communautaire. Le dernier en date a été enregistré ce jeudi à Yeumbeul, selon les informations de Libération.



Le cas communautaire signalé jeudi a été détecté à Yeumbeul. Une situation plus que préoccupante d'autant qu'entre le 13 et le 16 avril, quatre cas de transmission communautaire sont apparus à Dakar. Avant Yeumbeul, des cas similaires ont été signalés durant cette période à la Gueule-Tapée, aux Parcelles assainies, et à Mbao. Le port général de masques est préconisé par le professeur Moussa Seydi, dans un entretien avez Libération est devenu impérial.



Jeudi, en recevant un don de la communauté libanaise, le chef de service des maladies infectieuses et tropicales de Fann a été tranchant : "Porter les marques".