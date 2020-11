Covid19: L’Alliance Gavi réunit 2 milliards de dollars pour acheter des vaccins aux pays en développement

Un dispositif mis en place par Gavi, l’Alliance pour les vaccins pour acheter et distribuer les vaccins anti Covid-19 aux pays en développement a permis de réunir plus de 2 milliards de dollars pour un engagement dit de « garantie de marché ».



« Nous sommes incroyablement reconnaissants du soutien reçu jusqu’à présent. Ce financement vital nous aide non seulement à faire en sorte que les économies à faible revenu ne soient pas laissées en queue de peloton lorsque des vaccins Covid-19 sûrs et efficaces seront disponibles, mais il jouera également un rôle essentiel pour mettre fin à la phase aiguë de cette pandémie dans le monde entier », a déclaré le Dr Seth Berkley, Pdg de Gavi, l’Alliance pour les vaccins.



Le mécanisme international « Covax» vise à garantir aux pays en développement, l’accès au futur vaccin contre le coronavirus et dans le cadre d’une garantie de marché préalable pour les vaccins, la Commission européenne, la France, l’Espagne, la République de Corée et la Fondation Bill & Melinda Gates se sont donc engagés à verser 360 millions de dollars américain.



La Fondation Bill & Melinda Gates a également promis 20 millions de dollars supplémentaires à la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi) pour soutenir la recherche et le développement du vaccin anti Covid-19.



Avec ces dernières annonces de contributions de 360 millions, ce sont plus de 2 milliards de dollars américains, qui ont été désormais réunis pour garantir un accès équitable aux vaccins anti Covid-19 aux pays en développement. Ce financement permettra au mécanisme de réserver et d’accéder à 1 milliard de doses pour les pays éligibles.



Cependant, selon l’Alliance Gavi, au moins 5 milliards de dollars supplémentaires seront nécessaires l’année prochaine pour financer d’autres commandes de doses de vaccins au fur et à mesure de l’arrivée de contributions dans le portefeuille. Jusqu’ici, près de 186 pays participent au mécanisme Covax, dont 94 sont des économies à revenu faible ou intermédiaire, qui peuvent bénéficier d’un accès aux vaccins contre la Covid-19 au moyen de la garantie de marché dudit dispositif. « Toutefois, ce n’est pas le moment de relâcher notre vigilance. Nous devons de toute urgence réunir au moins 5 milliards de dollars supplémentaires d’ici la fin 2021 pour assurer une distribution équitable de ces vaccins à ceux qui en ont besoin », a insisté le Dr Seth Berkley.



