Covid_19 - La colère du étudiants de l'Université du Sahel face aux examens en ligne programmés par la Direction

La fermeture des écoles et universités liée à la pandémie est en train de faire ses premières victimes pédagogiques à l’Université du Sahel (Unis) dirigée par le Pr El Hadj Issa Sall. Pour cause, « Le Témoin » quotidien a appris que le rectorat de cette université privée a envoyé une circulaire aux étudiants pour les informer du calendrier des examens qui se feront en ligne. Ou alors par visioconférence.



Selon l’administration de l’UNIS, toutes les dispositions seront prises pour la bonne organisation de ces examens. « Et les étudiants qui le veulent et qui le peuvent seront évalués et leur diplôme sera valable », rassurent les responsables académiques. Et les étudiants qui ne pourront pas passer l’examen en ligne, auront la possibilité de se faire évaluer pendant l’année universitaire 2020-2021. Comme quoi, ils feront l’année blanche !



Examens en ligne ou année blanche ? Une alternative qui provoque la colère des étudiants. Pour les uns, il n’est pas question de faire ces examens du fait que la plupart d’entre eux sont déjà au village où l’internet est défaillant. Quant aux autres, ils s’interrogent : Comment la vérification de l’identité de l’étudiant est-elle effectuée ? Qu’en est-il des tests de connectivité ? Comment se fera la surveillance ? Que se passera-t-il en cas de coupures de connexion ? Quel sera le sort de la copie après l’examen ? La plateforme pourra-t-elle supporter la charge de connexion ? Bref, on aura compris au vu de tous ces « si » que ces braves étudiants ne veulent pas d’examen en ligne. Une chose est sure, entre l’administration de l’Université du Sahel et les étudiants, ça risque de chauffer grave après le Covid-19 !



Le Témoin