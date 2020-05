Covid_19 - Les médecins sénégalais sauvent deux patients qui étaient dans un état grave

C'est une victoire à souligner du corps médical en charge du traitement des malades de Covid-19 au Sénégal. Surtout au moment où les décès se multiplient. Le Professeur Seydi et son équipe ont tiré d'affaire deux patients qui étaient admis en réanimation ces derniers jours.



En effet, alors qu'hier mercredi, le Sénégal était à 9 cas graves répartis dans les centres de traitement de l'Hôpital Principal de Dakar, l'Hôpital Fann et l'Hôpital Régional de Ziguinchor, ce jeudi la directrice de la Santé publique a annoncé la baisse du chiffre des cas graves qui est passé à 6. Si on enlève le patient de 74 ans décédé ce matin, on peut en déduire que deux autres sont sortis des lits de réanimation.



A ce jour, le Sénégal compte 1323 malades sous traitement dans les différents hôpitaux, centres de traitement dédiés et autres centres aménagés pour les personnes asymptômatiques ou présentant peu de symptômes.