Covid19- deux médecins provoquent la colère de Demba Ba et Samuel Eto’o, après avoir proposé de faire des études sur des Africains

La vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Il s’agit d’une conversation entre deux Professeurs sur la chaine ‘LCI’, qui s'interrogeaient sur la potentielle efficacité du vaccin BCG contre le coronavirus et l'intérêt d'effectuer des tests en Afrique, tout comme le SIDA. A la vue de cette image le Sénégalais Demba Ba et le Camerounais Samuel Eto’o n’ont pu contenir leur colère qu’ils ont tout de suite exprimé.



Dans cette conversation, on entend le Pr Jean-Paul Mira, chef du service de réanimation de l’hôpital Cochin (Paris), présent en plateau, dire « Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masques, pas de traitement, pas de réanimation? Un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida où chez les prostituées on essaie des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas".



Et le Pr Camille Locht, directeur de recherche à l'Inserm de réagir : « Vous avez raison. On est en train de réfléchir en parallèle sur une étude en Afrique pour faire ce même type d'approche avec le BCG. Il y a un appel d'offre qui est sorti ou va sortir. On va sérieusement réfléchir à ça. Ça n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir à une étude en Europe et en Australie".