Covid_19Sn - 20 cas communautaires enregistrés ce mardi dont 10 identifiés entre Bignona et Ziguinchor

Le nombre de cas issus de la transmission communautaire prend croît de jour en jour. Vingt (20) nouveaux cas ont été annoncés par le ministère de la Santé et de l’Action sociale lors du point quotidien de ce mardi 2 juin 2020. Et le Sud du pays a tiré le plus gros lot avec 3 à Ziguinchor et 7 à Bignona.



Les dix (10) autres sont localisés au Sacré-Cœur (1), Popenguine (1), Grand Yoff (1), Rufisque (1) cas, Rebeuss (1), Parcelles Assainies (2), Touba (1) et Hlm (1)



Sur les 1339 tests réalisés ce jour, 97 sont revenus positifs dont 77 cas contacts et 20 cas communautaires. Au total, 3836 cas ont été déclarés positifs dont 1954 guéris, 43 décés, et 1838 sous traitement.