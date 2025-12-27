Mamadou Ly Ma Revue de Presse : un acteur social discret et profondément humain, par Pape Sadio THIAM

Rendre hommage à Mamadou Ly, dit « Ma Revue », c’est saluer un acteur social dont l’impact dépasse largement la sphère individuelle pour toucher la collectivité. Discret dans la posture, rigoureux dans le travail, il a su bâtir, loin des projecteurs, une œuvre qui dépasse l’édition d’information pour devenir un véritable outil de socialisation, de médiation culturelle et de structuration du débat public. Son engagement témoigne d’une compréhension profonde des dynamiques sociales, où l’information devient un vecteur de cohésion et un catalyseur de participation citoyenne.



« Ma Revue de Presse » n’est pas simplement une plateforme multimédia d’édition et de diffusion de l’information. Elle fonctionne comme un espace socioculturel dynamique, où se croisent et se confrontent les connaissances, les opinions et les récits de la société. Les unes des quotidiens, les newsletters de synthèse et les nombreuses publications, journaux, documents, ouvrages, se transforment en vecteurs d’appropriation sociale de l’information, permettant aux citoyens d’interpréter, comparer et relier l’actualité aux enjeux concrets qui structurent leur quotidien. Ce processus favorise la construction d’une conscience critique, essentielle pour la participation à la vie publique et la formation d’une citoyenneté réflexive.



Diffusée avec constance sur WhatsApp (près de 8 000 contacts), Facebook, Instagram, Messenger, Twitter, Telegram et LinkedIn, Ma Revue de Presse fonctionne comme un réseau social élargi, où l’information circule horizontalement entre individus. Cette circulation contribue au renforcement du capital social, à la consolidation des liens communautaires et à la structuration d’un espace public informé. Loin de produire du simple bruit médiatique, la plateforme organise et hiérarchise les savoirs, offrant un cadre où l’intelligence collective peut se former et où l’accès à l’information devient un outil de mobilisation et de participation.



Par sa démarche, Mamadou Ly exerce une fonction de médiateur culturel et social : il transforme l’information brute en instrument de compréhension et d’action, réduit les asymétries informationnelles et ouvre l’accès à un savoir critique aux publics marginalisés ou éloignés des circuits traditionnels. Sa pratique illustre parfaitement comment la diffusion structurée et responsable de l’information peut être un levier de transformation sociale, contribuant à renforcer la capacité des citoyens à analyser, discuter et agir sur les enjeux sociopolitiques et économiques qui les concernent.



Mais au-delà de l’intellectuel, c’est la stature morale de Mamadou Ly qui marque profondément. Il incarne une autorité sans domination, une influence qui repose sur l’exemplarité, l’intégrité et le respect des autres. Sa relation à l’information est fondée sur la responsabilité, la rigueur et l’éthique, rappelant que la circulation des savoirs constitue un service public symbolique. Elle participe à la redistribution des ressources cognitives et culturelles dans la société, réduisant les inégalités informationnelles et favorisant l’accès équitable à la connaissance.



Mamadou Ly est également un passeur de valeurs sociales. Par son engagement, il montre que l’information n’est pas une marchandise, mais un bien commun dont le partage doit s’accompagner d’une conscience civique et d’une responsabilité sociale. Sa constance, sa patience et son souci du détail sont autant de témoignages d’une vision où le savoir est un outil d’émancipation et de justice sociale.



Enfin, l’homme demeure fidèle à ce qu’il transmet. Il est un grand frère bienveillant, généreux de son temps et de ses conseils, attentif aux autres et toujours prêt à partager sans jamais s’imposer. Son engagement reflète une vision sociale de l’information, où la connaissance est un capital collectif, et la transmission, un acte citoyen. Sa vie et son œuvre démontrent que le véritable pouvoir de l’information réside dans sa capacité à transformer la société, à rapprocher les individus et à renforcer le tissu social.



À Mamadou Ly, nous devons reconnaissance et respect pour le travail accompli, pour l’exemple donné, et pour cette conviction incarnée au quotidien, que l’information, lorsqu’elle est partagée et structurée avec rigueur et éthique, constitue un levier de justice sociale, d’émancipation collective et de consolidation du lien social. Son œuvre rappelle que la démocratie et la citoyenneté ne se nourrissent pas seulement de lois et d’institutions, mais aussi d’accès éclairé à l’information et à la connaissance.



Pape Sadio THIAM