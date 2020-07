Covid_19Sn - Baisse du nombre de cas communautaires notée ce mercredi dans le pays et à Dakar

La progression quotidienne de la transmission communautaire ainsi que le nombre de décès liés à la covid-19 au Sénégal ont connu une légère baisse. Le bilan quotidien de cas issus de la transmission communautaire est passé entre mercredi et jeudi de 23 à 13 et pour ce qui est de la létalité de 4 à 2.



Et même si la région de Dakar ne désamorce toujours pas, en restant l'épicentre de la pandémie, elle enregistre seulement 5 nouvelles contaminations issues de la transmission communautaire ce jeudi 09 juillet, sur les 13 annoncés par le directeur de la Prévention Dr Mamadou Ndiaye.



Ces derniers sont répartis comme suit: Keur Massar (1), Parcelles Assainies (1), Cité Batrain (1), Maristes (1), Sicap Foire (1), Saint -Louis (1), Thiès (4) , Mbour (2) et Khombole (1).



A ce jour le Sénégal compte 6.698 cas déclarés positifs dont 4.341 guéris, 108 décédés et donc 2.248 sous traitement.