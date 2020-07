Covid_19Sn - Nouvelle explosion des cas communautaires...41 enregistrés ce samedi dont 35 à Dakar

A défaut de trouver un traitement curatif ou préventif pour stopper définitivement la maladie du coronavirus au Sénégal, le respect des mesures barrières restent les seules bouées de sauvetage. Et c'est ce qu'à compris les services du ministère de la Santé et de l'Action Sociale. Qui, quotidiennement exhortent, de par son Directeur de la Prévention Mamadou Ndiaye les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle.



Hélas, cet appel n’est pas très honoré par les Sénégalais. Pour preuve, les cas communautaires continuent d'augmenter. Sur les 132 cas confirmés de ce samedi 11 juillet, 41 sont issus de la transmission communautaire. Et la région de Dakar figure en très bonne place dans ce tableau avec 35 cas communautaires repartis comme suit: Guédiawaye (4), Grand Yoff (4), Keur Massar (3), Parcelles (3) , Mbao (3), Liberté 4 (2) , Ouakam (2), Rufisque (2) , Cité CPI (1), Diamniadio (1), Dieuppeul (1), Front de Terre (1), Liberté 6 (1), Mamelles (1), Pikine (1), Nord Foire (1), Ouagou Ndiaye (1), Patte d’Oie (1), Gibratal (1), Scat Urban (1) .



Les autres cas signalés en dehors de la capitale sénégalaise sont à Kaoloack (1), Khombole (1), Richard Toll (1), Touba (1), Thiés (2)



Toutefois, la hausse des cas communautaires ne demeure pas la seule mauvaise note du jour. En effet, le Sénégal dépasse ce samedi 11 juillet le seuil des 8000 cas confirmés, comme l'a indiqué Dr Mamadou Ndiaye lors du point quotidien. "A ce jour le Sénégal compte 8014 cas confirmés, dont 5381 guéris, 145 décédés, et donc 2487 malades sous traitement".