Covid_19sn: 712 cas positifs, 56 en réanimation et 5 décès rapportés ce samedi 24 juillet

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a rapporté ce samedi 24 juillet 2021: 712 nouvelles contaminations liées à la maladie du coronavrius, sur les 3248 tests réalisés : soit un taux de positivité de 21,92 %.



Les cas positifs sont répartis comme suit : 118 cas contact suivis par les services; aucun cas importé n'a été enregistré et 594 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit :



Région de Dakar 426 cas dont : 215 pour le département de Dakar : - 132 pour le département de Rufisque; 45 pour le département de Guédiawaye; 27 pour le département de Pikine; 07 pour le département de Keur-Massar;



• Autres localités en région 168 cas dont : 36 à Thies; 31 à Touba; 21 à Saint-Louis:- 19 à Kaolack; 10 à Diourbel; 08 à Ziguinchor; 07 à Podor : 05 à Khombole; 04 à Joal, Pété et Richard-Toll ; 03 à Matam, Mbour et Mékhé; 02 à Kolda, Louga, Sakal et Tivaouane; 01 à Dioffior et Oussouye.



Le bulletin quotidien du ministère Santé informe que 275 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Et que 56 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



05 décès ont été enregistrés le vendredi 23 Juillet 2021.



L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable.



A ce jour, 56573 cas ont été déclarés positifs dont 44886 guéris, 1269 décédés, et donc 10417 sous traitement.



Le Vendredi 23 Juillet 2021, 2570 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 625510.



Le Ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.