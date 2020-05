Covid19sn - De Dakar à Saint-Louis, passant par Thiès et Tivaouane, ces lieux de culte qui restent fermés malgré la décision du Président

Dans son adresse à la Nation le 11 mai, le président sénégalais Macky Sall a pris plusieurs mesures d’assouplissement du couvre-feu, notamment la réouverture des lieux de culte, alors que le nombre cas positifs au coronavirus ne cesse de grimper de jour en jour. Malgré cette décision de l’autorité, certains chefs religieux ont décidé de maintenir les mosquées et Eglises fermées.



Le même jour, le Diocèse de Thiès, ville située à 70 km de Dakar, a informé, dans un communiqué, que la suspension des célébrations à caractère public était encore en vigueur, invitant les fidèles à attendre un communiqué des Évêques de Dakar pour plus de détails sur des décisions allant dans ce sens.



Il a fallu attendre jeudi pour que le Grand Imam de Dakar informe tous les musulmans, qu’il a pris bonne note des mesures d’allègement prises par le Chef de l’Etat dans le cadre de la riposte contre le COVID-19.



Cependant, en raison de l’évolution de la pandémie et du nombre de cas qui augmente de jour en jour, El Hadji Alioune Moussa SAMBA a rappelé tous les musulmans que la mesure de suspension temporaire des prières à la Grande Mosquée de Dakar reste maintenue. Les raisons évoquées pour la fermeture des mosquées restent aujourd’hui plus valables que jamais.



Idem pour le Khalife General des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour. Il a maintenu les dispositions restrictives applicables à toutes les Mosquées et Daaras relevant de son autorité́, jusqu’à nouvel ordre, conformément aux enseignements Prophétiques et dans la lignée de la pensée de Seydil Hadj Malick Sy (rta).



Par ailleurs, il a invité tous les fidèles à rester chez eux, à prier et faire les incantations chez eux, à protéger les familles et à veiller au respect strict des mesures de prévention et des gestes barrières.



Dans la partie Nord du pays, l’imam de la grande mosquée Ihsaane de Saint-Louis, Mouhammedou Abdoulaye Cissé, a annoncé jeudi que la suspension des cinq prières quotidiennes et celle du vendredi est maintenue « jusqu’à nouvel ordre » dans cette mosquée ainsi que dans les zawiyas Serigne El Hadji Madior Cissé.



Le khalife de Serigne Madior Cissé juge « salutaire » la décision de rouvrir les mosquées, mais estime que « face à la montée des cas de coronavirus, sa responsabilité de guide religieux lui incombe de veiller à l’agrément moral et spirituel des fidèles ».



Il a rappelé que son « devoir moral », en tant qu’imam, est de « permettre aux fidèles d’exercer pleinement leur foi et d’adorer leur seigneur dans un climat apaisé, serein, et exempt de tout facteur de risque ou de stress ».



Le ministère de la Santé a rapporté, ce vendredi, 121 nouvelles contaminations au covid-19 et deux décès. A ce jour, le Sénégal compte 2.310 cas de covid-19 dont 890 guéris, 25 décès et 1.394 patients sous traitement.