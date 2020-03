Covid19sn - Des dirigeants de syndicats et d'institutions attendus au Palais, ce vendredi

Le chef de l’Etat, Macky Sall, recevra à partir de 11 heures, au Palais de la République, des leaders syndicaux et diverses autres personnalités dont des dirigeants d’institutions, dans le cadre des consultations citoyennes et politiques qu’il a engagées en vue de lutter contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a appris l’Agence de presse sénégalaise.



Le président Sall s’entretiendra avec le médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, la présidente du Haut Conseil du Dialogue Social Innocence Ntap Ndiaye et l’universitaire et leader politique Amsatou Sow Sidibé.



Des responsables de centrales syndicales, dont le Secrétaire général du SYNPICS, Ahmadou Bamba Kassé et le Conseil des éditeurs et diffuseurs de la presse (CDEPS) sont également attendus au Palais de la République. Une délégation de la communauté libanaise sera également reçue.