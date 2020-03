Covid19sn : L'Union des Magistrats du Sénégal participe à l'effort de guerre à hauteur de 7 millions de Fcfa

L’Union des Magistrats du Sénégal a remis ce vendredi 27 mars 2020, au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Malick Sall un chèque de 7 millions de Fcfa représentant la contribution de ses membres à la lutte engagée par l’Etat du Sénégal contre le Covid19. C’était au cours d’une cérémonie sobre qui a eu lieu au 7ème étage du Building administratif, Mamadou Dia, siège du ministère de la Justice, a appris PressAfrik dans une note transmise à la Rédaction.



« C’est en droite ligne de notre mission. Nous sommes des magistrats, des citoyens, des agents de l’Etat à part entière. Tout ce qui concerne le destin national nous interpelle au même titre que les autres citoyens. Nous avons estimé qu’il était du devoir de tous les magistrats de contribuer à cette lutte. C’est pourquoi, nous avons remis ce chèque au ministre de la justice pour qu’il le remette au nom de tous les magistrats du Sénégal », a déclaré Souleymane Teliko, président de l’Ums.



Le Garde des Sceaux, Me Malick Sall a salué ce geste de "haute portée" des magistrats. « Votre contribution ne me surprend pas. Vous avez toujours montré votre attachement à la citoyenneté », a souligné Me Malick Sall. « Nous sommes en temps de guerre. Cette situation nécessite la contribution de tous les segments de la société. Cet argent sera versé dans le compte Force Covid 19», a ajouté Me Sall.