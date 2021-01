Covid_19sn - La région de Dakar enregistre 154 cas communautaires en deux (2) jours

Entre les points quotidiens d'hier-jeudi 7 janvier 2021 et ce vendredi 8 janvier, 154 cas communautaires ont été signalés dans la région de Dakar, par les services du ministère de la Santé. Ce sur un total de 306 cas dans tout le pays. Les cas communautaires signalés dans la capitale sénégalaise, ces dernières 48 heures, sont répartis comme suit:



89 dans la journée du jeudi 7 janvier 2021



12 à Dakar Plateau et Keur Massar, Mbao 5, Maristes 4, Ouest Foire 4, Parcelles Assainies 4, Yoff 4, Castors 3, Guédiawaye 3, Ouakam 3, Sacrée Coeur 3, Sicap Baobab 3, Almadies 2, Liberté5 2, Grand Dakar 2, Hann Bel Air 2, Patte d'Oie 2, Amitié 1, Fass delorme 1, Gueule Tapée 1, Liberté6 1, Ben Tally 1, Cité Biagui 1, Cité Magistrat 1, Dérklé 1, Dieuppeul 1, Hlm 1, Hlm Grand Medine 1, Hlm Grand Yoff 1, Liberté1 1, Liberté3 1, Mamelles 1, Mermoz 1, Pikine 1, Point E 1, Scat Urbam 1.



65 ce vendredi 8 janvier 2021



10 à Dakar Plateau, 5 à Guédiawaye, 4 à Hlm Grand Yoff et Ouakam, 3 à Keur Massar, Mbao 3, Mermoz 3 et Ngor 3, 2 Fann Résidence, Liberté 4, Liberté 6, Maristes, Ouest Foire, Pikine et à Sacré Coeur, 1 cas à Amitié 3, Cambéréne, Cité Batrain, Cité Biagui, Cité Impôt et Domaine, Cité Mixta, Cité Mourtda, Colobane, Derkelé, Gueule Tapée, Grand Dakar , Hlm Fass, Liberté 5, Mamelles, Parcelles Assainies, Patte d'Oie.