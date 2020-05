Covid_19sn - "La tranche d’âge des 60 ans et plus représente 10,4% des cas et concentre l'essentiel de la mortalité " Dr Bousso

Le constat est le même. La propagation de l'épidémie de covid-19 ne faiblit pas. Et l'actuel Directeur du Centre des Opérations d’Urgence Sanitaire (COUS) du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Bousso l'a fait savoir, ce samedi, lors du point mensuel.



"Ce samedi 2 mai nous sommes à 1 015 cas. Contrairement à notre dernier pont, le nombre de cas a multiplié de 6. Là nous constatons que l'épidémie est entrain de se développer dans ce pays" a t-il déclaré d'emblée avant d'informer sur les tranches d'âge les plus touchées de cette maladie.



"En termes d’informations sur la proportion d’hommes et femmes, le nombre est à peu prés égal nous avons 52, 22 d’hommes et 47, 78% de femmes. La tranche d’âge la plus touchée c’est la tranche d’âge des 25 et 45 ans où nous constatons 42, 02 % de cas. Les enfants entre 0 et 4 ans représentent 5,2% et la tranche d’âge de 60 ans de plus représente aujourd’hui 10,4%. Et, nous avons constaté avec cette tranche d’âge le taux de mortalité le plus élevé».