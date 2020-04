Covid_19sn - Les 11 nouveaux cas de ce mardi proviennent tous de la région de Dakar

Ce mardi 7 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé onze (11) nouveaux cas positifs, dont neuf (9) cas contacts suivis et deux (2) cas issus de la transmission communautaire.



Libération Online nous apprend que les 11 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, ce mardi, proviennent tous de la région de Dakar. Plus précisément, ils ont été détectés dans les districts de Dakar Ouest, Sud et Centre.



A ce jour, ces trois districts comptabilisent 126 cas positifs sur les 237 détectés depuis le depuis de l’apparition du virus.