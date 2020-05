Covid19sn- Macky Sall ordonne le rapatriement des corps des Sénégalais décédés à l'étranger

Le président sénégalais Macky Sall a ordonné lundi soir le rapatriement des corps des Sénégalais décédés du coronavirus à l’étranger, lors de son discours à la Nation. Il a justifié cette décision suite à une forte demande.



« Ainsi, tenant compte de la forte demande de rapatriements de corps de nos compatriotes décédés du COVID19 à l’étranger, et sur la base d’avis motivés que nous avons recueillis en ce qui concerne les conditions sanitaires, il sera désormais possible de procéder à ces rapatriements », a dit le président Sall.



Il ajoute : « J’ai donc instruit le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, en rapport avec le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, de faciliter les rapatriements, pour les familles qui le souhaitent, dans le respect des conditions sanitaires requises ».