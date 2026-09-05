Dundal JOJ : 500 millions FCFA de la Fondation de la Première Dame et 200 000 billets pour les enfants pour une mobilisation des jeux

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé ce samedi une contribution de 500 millions FCFA de la Fondation Sénégal Solidaire, à l’initiative de la Première Dame Marie Khone Faye, pour accompagner l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.



« La Fondation Sénégal Solidaire, à travers la première dame, contribuera à hauteur de 500 millions de francs CFA à la mobilisation autour des Jeux », a dit le chef de l’Etat à l’occasion de l’initiative “Dundal JOJ”, une campagne nationale de mobilisation et d’engagement pour une réussite populaire et communautaire des Jeux, prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026.

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Il a, par ailleurs, fait état de la mise à disposition de 200 000 billets au profit des écoles et des associations, afin de permettre notamment aux enfants des quartiers défavorisés d’assister aux compétitions au même titre que ceux dont les familles disposent de moyens financiers.



« C’est cette solidarité qui fait notre marque, la marque du vivre-ensemble sénégalais, de notre modèle social », a souligné le chef de l’État.



Selon lui, la « réussite des JOJ se construit dès à présent à travers des actions concrètes dans les écoles et les quartiers ».



En plus de la distribution de kits aux enfants, et l’attribution de billets, il a souligné que la plantation d’arbres est également un élément constitutif de l’héritage des Jeux.



Bassirou Diomaye Faye a invité les collectivités, les entreprises et les citoyens à apporter leur contribution à la campagne et à soutenir les athlètes sénégalais.



Il a salué l’engagement des entrepreneurs, associations, fondations et entreprises mobilisés, en qualifiant leurs contributions de « gestes patriotiques, républicains, désintéressés ».



« Ces actions traduisent la capacité du Sénégal à se rassembler autour d’un projet commun », a assuré le président de la République.



Il a également exprimé sa gratitude aux résidents étrangers vivant au Sénégal et ayant accompagné le pays dans les différentes étapes de la préparation des JOJ, estimant que leur engagement témoigne d’un attachement au succès du Sénégal.



Bassirou Diomaye Faye a appelé à faire de Dakar 2026 un événement à la hauteur de l’hospitalité et de la solidarité sénégalaises.



« Montrons au monde la force de la Teranga, notre hospitalité, notre chaleur humaine et notre solidarité », a-t-il lancé, invitant la jeunesse sénégalaise à vivre ces Jeux avec « fierté et espoir ».



Prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026, les JOJ Dakar 2026 réuniront environ 2700 athlètes autour de 35 disciplines, dont 25 sports de compétition et 10 sports d’engagement.



Les compétitions seront réparties sur les trois principaux sites retenus pour l’événement : Dakar, Diamniadio et Saly.