Thierno Alassane Sall échange avec Alioune Tine sur la démocratie, les libertés et l’affaire ASER

Le député et président du parti La République des Valeurs, Thierno Alassane Sall, a indiqué avoir eu, vendredi, une séance d’échanges avec le fondateur d’Afrikajom Center, Alioune Tine, autour de plusieurs sujets d’actualité, notamment l’état de la démocratie et des libertés au Sénégal et dans la sous-région, ainsi que l’affaire ASER.



« Précieux échanges ce vendredi avec Alioune Tine et Afrikajom Center sur l'état de la démocratie et des libertés au Sénégal et dans la sous-région », a écrit le député.



Thierno Alassane Sall a également salué la position d’Alioune Tine et de ses collaborateurs concernant la situation en Guinée.



« J’ai félicité Alioune Tine et ses collègues pour leur dénonciation des assassinats extrajudiciaires abjects en Guinée », a-t-il souligné.



L’affaire ASER s’est également invitée au cœur des discussions. Le leader de La République des Valeurs considère ce dossier comme révélateur, selon lui, de problèmes de gouvernance et de transparence dans la gestion des ressources publiques.



« Le scandale ASER, symptôme d'une gestion opaque, s'est naturellement imposé dans nos échanges. Détourner des fonds publics destinés à sortir des centaines de milliers de nos compatriotes de l'obscurité est un crime économique, social et moral », a dénoncé Thierno Alassane Sall.



Selon lui, l'exigence de vérité est portée par des politiques et une partie de la société civile. « Mais face à l'ampleur du scandale et à une volonté politique manifeste de le circonscrire, l'exigence de reddition de comptes devrait être plus large et plus forte », a-t-il conclu.